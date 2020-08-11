У 17 моряков прибывшего в порт Приморья судна «Альбатрос» выявили COVID-19

У 17 членов экипажа судна «Альбатрос», которое пришло в Славянку Приморского края обнаружили коронавирус, передает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Хасанского района.

В настоящее время 16 членов экипажа «Альбатроса» находятся на лечении в инфекционном отделении районной больницы, один человек отправился на лечение по месту жительства, 11 моряков находятся на карантине.

Всего в Хасанском районе зарегистрированы 144 случая коронавируса. Местные власти отмечают, что эпидемиологическая обстановка на территории продолжает оставаться напряженной.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 20 млн, за все время от коронавируса умерли более 700 тысяч человек.

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