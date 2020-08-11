Главред газеты «Наша нива» задержан после освещения акций протеста в Минске

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Минская милиция задержала главного редактора белорусской газеты «Наша нива» Егора Мартиновича, сообщила редакция издания в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что от Мартиновича пришла SOS-смс, что означает, что он задержан.

По данным редакции, Мартинович возвращался домой на автомобиле после освещения событий на улицах Минска, когда от него пришла смс.

Ранее «Наша нива» сообщила, что в центр Минска движется тяжелая военная техника из микрорайона Уручье на окраине города, где расположена военная часть.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в 33 населенных пунктах республики начались несанкционированные акции протеста против фальсификации результатов. В ходе протестов силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Было задержано около 3 тысяч человек, СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

10 августа акции протеста возобновились. МВД Белоруссии сообщило об одном погибшем.

«Газета.Ru» в текстовой онлайн-трансляции следит за развитием событий.

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