Переносчики нового вируса SFTS обитают в России

Клещи, являющиеся переносчиками нового вируса SFTS (острая лихорадка с тромбоцитопеническим синдромом), обитают на территории России, заявил вирусолог Михаил Щелканов изданию «Известия».

Такие клещи распространены на Дальнем Востоке, рассказал эксперт. При этом он добавил, что в клещах, живущих на территории России, вирус на данный момент не обнаружен.

Кроме того, SFTS не относится к респираторным инфекциям, из-за чего не может распространиться широко, добавил Щелканов. Однако смертность от нового вируса достигает 30%, что является свидетельством его опасности.

Ранее врачи Китая предупредили местное население о распространении в нескольких регионах страны опасного вируса SFTS, который может привести к летальному исходу. При инфицировании организма у человека может быть лихорадка, кашель и снижение лейкоцитов и тромбоцитов в крови.

Медики считают, что данный вирус передается в основном через укусы клещей, однако нельзя исключать возможности передачи инфекции от человека к человеку через кровь или гной. По данным газеты Global Times, вирусом заразились в 2020 году как минимум 60 человек, семеро умерли.

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