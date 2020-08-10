Посол РФ: журналист Пегов будет освобожден в ближайшие 15 минут

Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что белорусские силовики выпустят из спецприемника российского журналиста и основателя проекта WarGonzo Семена Пегова в течение 10-15 минут, сообщает РИА «Новости».

«Сообщаю, что буквально в считанные, ближайшие 10-15 минут Семен Пегов и Дмитрий Лосенко будут отпущены. Они в сопровождении консула разместятся сегодня в Минске.

Несколько часов назад в посольстве РФ в Минске заявили, что российских дипломатов не допускали к задержанному на протяжении длительного времени.

Ранее сообщалось, что в Минске задержали двух корреспондентов и оператора телеканала «Дождь». Утверждалось, что люди в штатском положили журналистов на асфальт, связали им руки и увели в неизвестном направлении.

Позже были задержаны и избиты спецкор «Медузы» Максим Солопов, корреспондент Sputnik Беларусь Евгений Олейник и другие российские представители СМИ.

Выборы президента прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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