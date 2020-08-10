В ВОЗ выделили два основных элемента для эффективной борьбы с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что существует два основных элемента для эффективной борьбы с пандемией, цитирует его CNN.
Говоря о коронавирусе, он уверил, что всегда есть «зеленые ростки надежды» и независимо от стран и городов имеется шанс обратить все вспять. Для этого необходимы действия лидеров и самих людей.
«Лидеры должны активизировать свои действия, а граждане должны принять эти новые меры», — сказал он.
Также он назвал Новую Зеландию примером, так как страна преуспевает в борьбе с инфекцией.
«Правильное понимание основ дает четкую картину того, где находится вирус, и необходимые целевые действия для подавления передачи и спасения жизней», — объяснил он. Использование таких инструментов, как быстрое выявление случаев заболевания, отслеживание контактов, адекватный уход за пациентами, физическое дистанцирование, ношение масок и соблюдение гигиены рук, позволило разорвать цепочки передачи.
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