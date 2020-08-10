В России участились случаи бешенства у животных

В России в июле выявили в полтора раза больше случаев заражения животных бешенством, чем в июне, сообщает издание Россельхознадзора «Ветеринария и жизнь» со ссылкой на данные подведомственной службы Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории (ФГБУ «ЦНМВЛ», Москва).

Больше всего заражений отметили в Ярославской, Саратовской, Пензенской, Рязанской, Челябинской, Владимирской, Самарской и Калужской областях.

Среди диких животных выявили 61 случай: 39 лис, 13 енотовидных собак, четыре барсука. По одному случаю зафиксировали у кабанов, волков, енотов, кротов и куниц. Среди крупного и мелкого рогатого скота в июле бешенством заболели четыре животных.

Также бешенство подтвердилось у 52 кошек и собак.

Ветеринары напомнили, что лучшим способом предотвратить бешенство является вакцина, которую надо делать раз в год.

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