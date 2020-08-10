Мальчик из Нижнего Тагила получил ожоги, пытаясь повторить трюк из TikTok
Девятилетний мальчик в Нижнем Тагиле получил ожоги ног, пытаясь совершить трюк из видео в социальной сети TikTok. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
Отмечается, что инцидент произошел 7 августа.
На видео, которым вдохновился пострадавший, юноша поджигает льющийся из канистры бензин. Мальчик решил повторить этот эксперимент: взяв емкость с горючей жидкостью и зажигалку, он направился в огород и на грядке стал воспламенять льющийся бензин.
По данным ведомства, горящая жидкость потекла ребенку под ноги, загорелись тапочки и штаны.
Мальчику удалось самому потушить горящую одежду, забравшись в ванну, находившуюся во дворе. После родители обратились в скорую помощь.
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