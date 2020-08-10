Роспотребнадзор назвал регионы, где доля людей с антителами к COVID-19 выше всего

Доля людей с антителами к коронавирусу выше всего в Татарстане, Санкт-Петербурге, Тульской и Тюменской областях, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет ТАСС.

В Тюменской области антитела есть у 24,5%, в Тульской области — у 27,8%, в Санкт-Петербурге — у 26%, в Татарстане — у 31,5% жителей.

В России коронавирусом заразились 892 тысячи, выздоровели 696 тысяч, погибли 15 тысяч человек. В последние недели суточный прирост заражений снижается.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 20 млн, умерли больше 700 тысяч человек.

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