Собянин назвал долю бессимптомных больных коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число бессимптомных больных коронавирусом в столице достигает 60%. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, число бессимптомных больных в Москве значительно больше, чем в остальных регионах России. Градоначальник это связывает с тем, что в столице организован большой объем тестирований, в том числе и по свободной записи.

«Свободная запись дает и большую выявляемость. Когда мы проводим просто скрининг, например, на предприятиях, в организациях, то эффективность ниже, чем при свободной записи, в пять раз», — рассказал он.

Собянин добавил, что при свободной записи граждане сами приходят на тестирование, ощущая недомогания или риски, что позволяет быстрее выявить заражение.

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