В Москве водитель попытался дать взятку в 240 тыс. рублей сотрудникам ДПС

Сотрудники ДПС в Москве задержали водителя, который пытался дать им 240 тысяч рублей в качестве взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Сотрудники ДПС остановили машину для проверки документов в Трикотажном проезде. Водитель нервничал и неохотно отвечал на вопросы, от освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

«После в патрульном автомобиле мужчина за непривлечение его к ответственности предложил сотруднику ГИБДД денежные средства. Полицейский предупредил гражданина о противоправности его действий и предусмотренной за это уголовной ответственности», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что водитель проигнорировал предупреждение, положил 240 тысяч рублей в карман двери служебного автомобиля и вышел из него, после чего был задержан.

Машину правонарушителя обыскали, там был найден пакет с мефедроном весом около 1 грамма.

Возбуждены уголовные дела о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков и о покушении на дачу взятки. Также составлен административный протокол за отказ от освидетельствования на состояние опьянения. Подозреваемый арестован.

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