Стрельба по митингующим в Минске в попала на видео

Стрельба по протестующим минувшей ночью в Минске попала на видео. Запись была опубликована в белорусском Telegram-канале Nexta.

На кадрах видно, как правоохранители стреляют в сторону граждан.

«Стреляют в мирных людей!» — говорится в сообщении под видео.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По первым данным экзитполов, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набирает 79,7%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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