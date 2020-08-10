Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья профессии в России

Роспотребнадзор назвал сферы деятельности в России, которые являлись самыми опасными для здоровья в 2019 году. Об этом сообщает RT.

Так, наибольшее число профессиональных заболеваний было выявлено среди сотрудников сферы по добыче полезных ископаемых — 46,9% от всех случаев.

Следом за ними идут работники обрабатывающих производств — 29,9%, а после них — сотрудники сферы транспортировки и хранения (10,5% и 3,6% соответственно).

Еще 3,5% профзаболеваний приходится на сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство.

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