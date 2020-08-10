В школах России введут должность «учителя-наставника»
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в российских школах появятся «учителя-наставники» и «учителя-методисты». Об этом он заявил в интервью «Российской газете».
Он уточнил, что данные должности будут введены в образовательных учреждениях с сентября 2021 года.
По его словам, появление таких сотрудников позволит повысить престижность профессии учитель. Кроме того, это создаст условия для профразвития и повысит качество образовательных результатов.
Министр также назвал ключевой задачей в сфере образования установление порядка в сфере переквалификации педагогов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Максимально разобщить»: каким будет новый учебный год
— «Это насилие»: почему ЕГЭ по языкам не сделают обязательным