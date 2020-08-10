В школах России введут должность «учителя-наставника»

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в российских школах появятся «учителя-наставники» и «учителя-методисты». Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

Он уточнил, что данные должности будут введены в образовательных учреждениях с сентября 2021 года.

По его словам, появление таких сотрудников позволит повысить престижность профессии учитель. Кроме того, это создаст условия для профразвития и повысит качество образовательных результатов.

Министр также назвал ключевой задачей в сфере образования установление порядка в сфере переквалификации педагогов.

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