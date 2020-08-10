Эксперт рассказал о невосприимчивых к COVID-19 людях

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян рассказал о людях, которые не заражаются новым типом коронавируса COVID-19. Об этом он рассказал «Известиям».

Он отметил, что такая эпидемиологическая ситуация наблюдается среди медиков, которые долго работали в «красной зоне».

»(Они. — примечание «Газеты.Ru») контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются», — добавил Тотолян.

По его словам, эти обстоятельства выясняются при более детальном обследовании. Ученый заключил, что исследование таких пациентов поможет ответить на вопрос средстве борьбы с коронавирусной инфекцией.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эксперт назвал сроки второй волны пандемии COVID-19 в России

— Число положительных анализов на COVID-19 в мире превысило 20 млн

— Эксперт предсказал более тяжелое течение COVID-19 осенью