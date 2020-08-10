Эксперт рассказал о невосприимчивых к COVID-19 людях
Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян рассказал о людях, которые не заражаются новым типом коронавируса COVID-19. Об этом он рассказал «Известиям».
Он отметил, что такая эпидемиологическая ситуация наблюдается среди медиков, которые долго работали в «красной зоне».
»(Они. — примечание «Газеты.Ru») контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются», — добавил Тотолян.
По его словам, эти обстоятельства выясняются при более детальном обследовании. Ученый заключил, что исследование таких пациентов поможет ответить на вопрос средстве борьбы с коронавирусной инфекцией.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.
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