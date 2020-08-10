В понедельник в Москве ожидается до +27°С
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В понедельник, 10 августа, в Москве ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Так, днем воздух прогреется до +25°С — +27°С. Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 5 — 10 м/с.
Вечером столбики термометров опустятся до +14°С — +16°С. Местами возможны грозы.
Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.
Более подробный прогноз погоды доступен на странице погоды.