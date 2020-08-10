В МВД Белоруссии заявили, что ситуация в Минске находится под контролем милиции
Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что ситуация с беспорядками в Минске находится под контролем правоохранительных органов. Об этом сообщается в Telegram-канале «БелТА» со ссылкой на МВД.
Протестные акции в центре столицы были названы «несанкционированными».
«Милиция контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях», — говорится в заявлении.
Кроме того, пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова рассказала РИА «Новости», что данные о пострадавших в ходе протестов отсутствуют.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По первым данным exit poll, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набирает 79,7%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.
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