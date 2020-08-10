Очевидцы сообщили о мощных взрывах и стрельбе в центер Минска

Во время проходящих в центре Минске протестных акций слышны мощные взрывы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, взрывы развались на пересечении проспекта Машерова и Сторожовской улицы.

Как добавили очевидцы, в небе видно облако дыма.

Новость дополняется.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По первым данным exit poll, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набирает 79,7%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.

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