Милиция применила слезоточивый газ против протестующих в Минске и Гродно

Сотрудники милиции применили слезоточивый газ против протестующих в центре Минска, передает Sputnik Беларусь.

«Около стелы «Минск — город герой» милиция применила слезоточивый газ», — сообщило агентство.

Слезоточивый газ против протестующих применили также в городе Гродно, люди жалуются на проблемы с дыханием.

Ранее сообщалось, что силовики применили светошумовые гранаты против протестующих.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. На пост главы государства выдвигались пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко, руководящего страной 26 лет. По первым данным exit poll, действующий президент Александр Лукашенко набирает 79,7%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.

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