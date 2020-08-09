Барщевский отреагировал на обвинения в изнасиловании

Юрист Михаил Барщевский в комментарии телеканалу «360» ответил на обвинения в изнасиловании, которые в своем Facebook опубликовала Елена Радаева.

По его словам, два года назад женщина подавала заявление в прокуратуру, однако ей отказали в открытии уголовного дела «за отсутствием самого факта».

«Во-первых, Елена Радаева — это псевдоним. Во-вторых, она имеет диагноз «шизофрения», «бред навязчивых идей», — сказал Барщевский.

Он отметил, что это официальный диагноз женщины.

Ранее Радаева обвинила Барщевского в том, что тот принудил ее заняться с ним сексом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Юриста Михаила Барщевского обвинили в изнасиловании