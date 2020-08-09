Японцы поспорили в сети из-за Курил

Читатели сайта Yahoo News Japan развернули бурную дискуссию из-за принадлежности Курил.

Поводом стала новость о планах администрации Хоккайдо организовать «воздушные поминальные туры» для родственников бывших жителей так называемых «северных территорий», куда входят Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа необитаемых островов. Власти Хоккайдо приняли данное решение после ограничений, введенных из-за коронавируса. Таким образом, будут организованы чартерные рейсы вдоль акватории ближайших к Японии островов Кунашир и Хабомаи по маршруту полуостров Немуро — полуостров Сирэтоко и обратно.

Некоторые читатели в связи с этим написали, что Курилы никогда не станут японскими.

Часть комментаторов все-таки призвала «сделать все» для вхождения островов в состав Японии.

Другие пользователи выразили мнение, что Токио не может получить Курилы из-за властей страны. Один из читателей назвал политику премьер-министра Синдзо Абэ по данному вопросу «полным провалом».

Нашлись и те, кто призвал переключить внимание с вопроса Курил на внутренние проблемы государства.

Москва и Токио уже не одно десятилетие пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности Южных Курильских островов, которые после окончания противостояния вошли в состав СССР.

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