Российские туристы назвали основные претензии к отдыху в РФ
Стали известны основные жалобы россиян в отпуске, передает ТАСС со ссылкой на инициатора горячей линии и первого вице-президента Российского фонда мира (РФМ) Елену Сутормину.
Об этом следует из данных центра «Безопасность 2.0», который действует при этом фонде. За почти месяц работы горячей линии в центр поступили 352 звонка и сообщения.
По словам Суторминой, 65% россиян высказали претензии по поводу того, что многие отдыхающие не соблюдают социальную дистанцию на пляжах и развлекательных объектах.
«Сообщали о том, что были большие очереди, например, на канатной дороге в Красной Поляне. При этом граждане не носят масок, не говоря уже о перчатках», — рассказала Сутормина.
Она уведомила, что в основном подобные обращения касаются отдыха в южных регионах. Речь идет о Краснодарском крае и Крыме, в том числе Лазаревском и Имеретинской низменности, Анапе, Ялте, Алуште.
При этом российские туристы меньше жалуются на гостиницы и объекты общепита. Кроме того, 5% граждан заявили, что турфирмы отказываются возвращать средства за туры, которые еще не прошли, рассказала Сутормина.
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