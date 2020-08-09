В Кабардино-Балкарии в горах погиб альпинист

В горах Кабардино-Балкарии при камнепаде погиб пожилой альпинист, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

«В воскресенье поступила информация, что в Эльбрусском районе в ущелье Адыл-Су, на пике Трапеция на высоте 3740 метров под камнепад попал альпинист из Санкт-Петербурга 1939 года рождения», — сказали спасатели.

Отмечается, что мужчина отправился в поход в составе незарегистрированной группы. Когда прибыли медики, альпинист уже скончался. Его тело передали следственно-оперативной группе.

Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.

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