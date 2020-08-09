На границе Ирака и Ирана произошло землетрясение
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На границе Ирака и Ирана произошло землетрясение магнитудой 5, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 121 км к северо-востоку от столицы Ирака города Багдада на глубине 48 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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