В Москве здание Генпрокуратуры облили розовой краской

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В Москве неизвестные облили розовой краской здание Генпрокуратуры, пишет РЕН.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как злоумышленники повесили на здании плакат и скрылись.

Как сообщает издание, на место выезжали сотрудники Росгвардии. Они смыли краску и сняли плакат.