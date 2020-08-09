В России выявили еще 5189 случаев коронавируса
В России за сутки выявили еще 5 189 случаев коронавируса, что увеличивает общее число заражений до 887 536, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.
26,6% заболевших не имели симптомов. Больше всего заражений в Москве (689), Свердловской области (184), Санкт-Петербурге (160).
Также сообщается о 77 погибших, всего скончался 14 931 пациент. За сутки вылечились 3 215, за весь период пандемии — 693 422 человек.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.
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