В Москве эвакуировали ТЦ после сообщения о минировании
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На востоке Москвы эвакуировали торговый центр «Город» из-за анонимного сообщения о минировании, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Поступило сообщение о минировании торгового центра «Город» по адресу: шоссе Энтузиастов, 12, корпус 2», — сказал источник.
Он добавил, что спасатели обследуют помещения.
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