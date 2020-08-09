В Москве эвакуировали ТЦ после сообщения о минировании

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На востоке Москвы эвакуировали торговый центр «Город» из-за анонимного сообщения о минировании, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступило сообщение о минировании торгового центра «Город» по адресу: шоссе Энтузиастов, 12, корпус 2», — сказал источник.

Он добавил, что спасатели обследуют помещения.

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