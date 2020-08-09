В Индии пожар в госпитале для больных COVID-19 унес жизни семерых человек
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По меньшей мере семь человек стали жертвами пожара в отеле, который использовался как центр для лечения больных с коронавирусом в индийском штате Андхра-Прадеш. Об этом сообщает NDTV.
«Около 20 пациентов переданы в больницы. Мы эвакуируем все здание. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в здании находились около 30 пациентов с коронавирусом. Некоторые из них после пожара находятся в критическом состоянии.
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