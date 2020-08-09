Самолет Shenzhen Airlines смог приземлиться в аэропорту

Самолет Shenzhen Airlines, подавший сигнал тревоги, смог успешно приземлиться в аэропорту Шэньчжэня. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Shenzhen Airlines рейса ZH9209, вылетевший из Шэньчжэня, резко потерял высоту и подал экстренный сигнал.

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