Включившего порно на масленице жителя Приморья оштрафовали

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Михайловский районный суд Приморского края оштрафовал на 20 тыс. рублей бывшего сотрудника Дома культуры, который во время городского празднования масленицы в Михайловском районе включил порно на здании администрации. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Гражданин впервые обвиняется в совершении преступления средней тяжести, вред, причиненный преступлением перед потерпевшим, полностью заглажен, извинения с его стороны принесены, моральный перед потерпевшим заглажен. Вину мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело по ч. 2 ст. 242 УК РФ (публичная демонстрация порнографических материалов) прекращено.

Как сообщалось, полиция Приморского края возбудила уголовное дело после того, как неизвестный взломал систему и включил порно на здании администрации.

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