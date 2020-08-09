В Москве в воскресенье ожидается до +26°С
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В Москве в воскресенье, 9 августа, ожидается до +26°С, переменная облачность, местами небольшой дождь, гласят данные Гидрометцентра.
Синоптики сообщают, что воздух днем прогреется до +24°...26°С. Ожидается северный ветер со скоростью 6-11 м/с.
Вечером столбики термометров опустятся до +13°...15°С. Осадков не ожидается. Ветер будет северо-западный, 3-8 м/c.
Атмосферное давление днем и ночью составит 748 мм ртутного столба.
Более подробный прогноз погоды доступен на странице погоды.