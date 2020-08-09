Назван самый малочисленный народ России

Самый малочисленный народ России проживает на Кавказе, численность чамалалов составляет всего 24 человека. Об этом сообщает РИА «Новости», со ссылкой на данные Всероссийской переписи населения.

«Еще в XIX веке их насчитывалось не менее 3 тысяч 889 человек, компактно проживающих в 9 аулах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чамалалов относят к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев.

Кроме того, редкие народы есть в Ленинградской области. Там проживают 1380 вепсов, 169 ижорцев и 33 представителя народности водь.