Назван самый малочисленный народ России
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Самый малочисленный народ России проживает на Кавказе, численность чамалалов составляет всего 24 человека. Об этом сообщает РИА «Новости», со ссылкой на данные Всероссийской переписи населения.
«Еще в XIX веке их насчитывалось не менее 3 тысяч 889 человек, компактно проживающих в 9 аулах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что чамалалов относят к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев.
Кроме того, редкие народы есть в Ленинградской области. Там проживают 1380 вепсов, 169 ижорцев и 33 представителя народности водь.