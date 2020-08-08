Около 15 тысяч человек митингуют у резиденции Нетаньяху в Иерусалиме
Пятую субботу подряд в разных городах Израиля проходят многотысячные акции протеста, передает 13 канал израильского телевидения.
Причина протестов — недовольство израильтян действиями Нетаньяху и правительства в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.
Самая масштабная демонстрация проходит в Иерусалиме напротив резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, где, по данным телеканала, собралось порядка 15 тысяч человек.
Уточняется, что полиция разрешила вечернюю демонстрацию и обеспечивает безопасность мероприятия, но намерена пресекать любые беспорядки.
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