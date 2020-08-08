В Канаде жертвами торнадо стали два человека

Два человека погибли, один получил ранения в результате торнадо, который сформировался рядом с шоссе недалеко от канадского города Вирден. Об этом сообщает телеканал CBC.

По данным телеканала, погибшим было по 18 лет. Их тела обнаружили в сильно поврежденном автомобиле.

Серьезно пострадал 54-летний мужчина, которого также обнаружили в искореженной машине.

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