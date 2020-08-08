Сотрудник сил безопасности погиб при протестах в Бейруте
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Министерство внутренних дел Ливана подтвердило гибель сотрудника сил безопасности при протестах в Бейруте, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.
По данным МВД, силовик погиб после нападения в отеле Le Grey.
Ранее в столице Ливана начались массовые протесты. Митингующие штурмуют правительственные здания, происходят столкновения демонстрантов с полицией.
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