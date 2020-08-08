При пожаре в жилом доме в Чехии погибли 11 человек, включая 3 детей
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На 11 этаже 13-этажного жилого дома в городе Богумине на северо-востоке Чехии произошел пожар, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя полиции Лукаша Поппа.
В результате погибли 11 человек, в том числе трое детей.
Уточняется, что погибли трое взрослых и трое детей, проживавших в квартире, где начался пожар, а также пять человек из квартиры на 12 этаже, выпрыгнув из окон.
Замстаросты Богумина Тгорь Брузл не исключил поджога.
Данный пожар стал самым трагическим в Чехии по числу жертв с 1990 года.