Число пострадавших в ходе столкновений в Бейруте превысило 170
Число пострадавших в ходе столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте увеличилось до 130, сообщает ливанский Красный Крест на своей странице в Twitter.
Ранее сообщалось о 130 пострадавших.
«55 раненых были доставлены в ближайшие больницы. 117 пострадавшим оказывается помощь на месте», — говорится в сообщении.
Тысячи людей вышли на антиправительственный митинг в столице Ливана с требованиями отставки правительства и реформ. В ходе демонстрации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Демонстранты штурмуют правительственные здания.
4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В результате трагедии оказались ранены более 5 тысяч человек, более 300 тысяч остались без крова. По последним данным, погибли 158 человек. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.
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