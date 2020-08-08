Число пострадавших в ходе столкновений в Бейруте превысило 170

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Число пострадавших в ходе столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте увеличилось до 130, сообщает ливанский Красный Крест на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось о 130 пострадавших.

«55 раненых были доставлены в ближайшие больницы. 117 пострадавшим оказывается помощь на месте», — говорится в сообщении.

Тысячи людей вышли на антиправительственный митинг в столице Ливана с требованиями отставки правительства и реформ. В ходе демонстрации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Демонстранты штурмуют правительственные здания.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В результате трагедии оказались ранены более 5 тысяч человек, более 300 тысяч остались без крова. По последним данным, погибли 158 человек. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.

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