Бывший депутат Рады назвал киевлян «быдлом»
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Бывший украинский депутат от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна назвал жителей Киева быдлом.
«Вы скажете, что в Киеве живет элита? Нет, не верю, потому что в Киеве таки большинство обычного быдла: сепарского, недумающего, продажного, что мечтает о халяве», — написал он на своей странице в Facebook, комментируя рейтинг кандидатов на пост мэра столицы Украины.
Барна добавил, что результаты выборов мэра могут изменить его мнение и он будет гордиться Киевом, как в 2004 и 2013 годах.
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