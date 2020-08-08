Россияне назвали самую любимую породу кошки

Россияне больше всего предпочитают кошек породы мейн-кун, а также британцев, сибирских и бенгальских кошек. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на президента Международной фелинологической ассоциации Елену Шевченко.

По ее словам, британские кошки стали популярными из-за схожести с плюшевыми мишками, а бенгальские из-за того, что напоминают диких животных.

При этом мейн-кунов любят за их большие размеры, то же касается и сибирских кошек.

Спросом среди россиян также пользуются скоттиш-фолды, ориенталы и сфинксы.

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