В Дагестане произошел мощный камнепад

В Цунтинском районе Дагестана произошел мощный камнепад. Об этом сообщает «ГТРК Ставрополье».

Происшествие случилось во время строительства дороги.

На кадрах в места ЧП видно, как груда камней падает с вершины горы, поднимается густое облако пыли.

В результате камнепада никто не пострадал, люди успели отбежать на безопасное расстояние.

На данный момент на участке расчищают дорогу.

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