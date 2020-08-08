«Главный экзорцист» РПЦ скончался от COVID-19
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Многолетний насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков) скончался после продолжительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Соответствующая информация представлена на сайте обители.
Священнослужитель умер в возрасте 78 лет.
Отец Герман считался самым известным экзорцистом Русской Православной церкви. На протяжении многих лет он был настоятелем храма Петра и Павла — подворья Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде.
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