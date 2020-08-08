Названы правила въезда в Египет на фоне коронавируса

В МИД России рассказали о правилах въезда в Египет на фоне коронавируса.

«С 7 августа все прибывающие граждане обязаны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, пройденный не более чем за 72 часа до въезда в страну», — говорится на странице в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

Отмечается, что тест не требуется туристам, которые въезжают через международные аэропорты в городах Шарм-аль-Шейх, Таба, Хургада, Марса-Алам и Мерса-Матрух.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В АТОР назвали готовые принимать туристов из России страны

— Россияне рассказали, куда хотят полететь больше всего