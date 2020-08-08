Украина приостановит работу КПП на границе с Крымом до конца августа

Правительство Украины приостановит работу КПП на границе с Крымом с 9 по 30 августа из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в украинском государстве четвертый день подряд регистрируют антирекорды по числу зафиксированных случаев COVID-19.

Ранее на фоне роста количества случаев инфекции в стране президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю «безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием».

По последним данным, на Украине выявлено 79 750 случаев коронавируса, выздоровели 43 655 человек, скончались 1 879.

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