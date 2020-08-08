Ветер в Уфе повалил дерево на двух человек

В Уфе на двух человек упало дерево из-за сильного ветра и ливня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление гражданской защиты города.

Уточняется, что мужчины 1996 и 1997 годов рождения были госпитализированы. Пострадавшие продолжают находиться в лечебном учреждении.

В Уфе за последние сутки упало 28 деревьев, в результате чего были повреждены 11 автомобилей, 11 участков линий электропередачи.

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