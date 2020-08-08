СК начал проверку после гибели в Крыму вице-президента гильдии продюсеров России

Следственный комитет России начал проверку по факту гибели вице-президента гильдии продюсеров РФ Виктора Глухова в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу крымского управления СК.

«Проводится доследственная проверка», — уточнил представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что Глухов погиб в поселке Новый Свет в Крыму. Он проходил по знаменитому туристическому маршруту «Тропа Голицына», в момент фотографирования не удержался на краю скалы и упал, получив травмы, не совместимые с жизнью.

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