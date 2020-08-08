Для улучшения водоснабжения Геленджика привлекут федеральное финансирование

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к министру строительства и ЖКХ России Владимиру Якушеву по вопросу решения проблем водоснабжения в Геленджике.

Кондратьев подчеркнул, что решение проблем бесперебойного водоснабжения является одной из приоритетных задач. Поэтому проекту «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология» уделяется особое внимание.

«Завершается строительство водозабора и водопроводных сетей в Анапе, новых водопроводов в Армавире и Успенском районе. В этом году начнем реконструировать центральное водоснабжение в Белореченском районе, Горячем Ключе и Новокубанске. К 2025 году по нацпроекту будет построено 12 водоочистных сооружений и 5 водопроводов. Это улучшит качество водоснабжения для 115 тыс. жителей края в 14 муниципалитетах», – сообщил глава региона.

В то же время, по его словам, остается острой проблема с водоснабжением на побережье: за последние 5 лет произошел значительный рост потребления воды. Десять лет назад край принимал порядка 11 млн. отдыхающих, сейчас не менее 17 млн.

«Износ Троицкого водопровода превышает 80%. Мы приняли решение не латать его, а построить новую ветку. Дошли до Крымска, обеспечили его водой бесперебойно. Но надо двигаться дальше. Даже если построим вторую ветку, полностью не удовлетворим потребности Геленджика в воде», – сказал губернатор.

Он пояснил, что выходом из ситуации может стать строительство третьей нитки Троицкого группового водопровода протяженностью 90 км – от станицы Троицкой до Геленджика или возведение нового водозабора на реке Пшада с магистральным водопроводом.

«Тогда проблема не просто решится, она не будет возникать в будущем. Мы получим бесперебойное водоснабжение Геленджика и семи ближайших населенных пунктов, а также Новороссийска. Но вопрос в проектном решении и финансировании. Прошу поддержать край в реализации этих проектов, – сказал Вениамин Кондратьев.

Владимир Якушев отметил, что вопрос действительно архиважен для Краснодарского края и нужно максимально использовать возможности нацпроекта.

«Однако, очевидно, что на отдельные проекты по Геленджику и Новороссийску не уложиться в те ассигнования, которые есть в рамках федерального проекта. Финансово они достаточно емкие, но решать их надо. Мы с вами должны заявляться на дополнительное финансирование», – подытожил министр.