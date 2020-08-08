На северо-западе Китая зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

Сейсмологи зафиксировали в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайский сейсмологический центр.

По данным центра, очаг землетрясения находился на глубине примерно 20 км.

Как стало известно, подземные толчки ощущались в городе Турфан.

Информации о пострадавших и разрушениях в этом городе не поступало.

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