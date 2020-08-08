Российские врачи за два дня приняли в Бейруте 92 пациента

Врачи аэромобильного госпиталя МЧС России, который был размещен в Бейруте, за два дня приняли 92 пациента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела медицинской службы отряда «Центроспас» МЧС России Алексея Скоробулатова.

«На 7 августа на 18:30 принято 79 пациентов, суммарно за два дня — 92 человека», — сказал Скоробулатов.

При этом 12 из них были детьми, уточнил начальник отдела медслужбы «Центроспаса».

По его словам, в основном медицинская помощь оказывается пациента травматологического и хирургического профилей.