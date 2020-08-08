ЕС сократил список стран для открытия границы до 10

Совет ЕС представил обновленный список стран, въезд из которых разрешен в Евросоюз в период пандемии коронавируса. России в нем снова не оказалось, передает сайт Совета ЕС.

Из этого перечня было исключено Марокко. При этом в списке по-прежнему остались Австралия, Грузия, Канада, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Япония.

Также в списке есть Китай. Однако въезд китайским гражданам будет разрешен после открытия КНР границы для европейцев, сообщает ЕС.

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