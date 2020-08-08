Уволилась заведующая детсадом, где воспитатели переодевали мальчиков в платья

В Котласе Архангельской области уволилась заведующая детским садом, где мальчиков в качестве наказания переодевали в платья. Об этом сообщает 29.RU со ссылкой на городскую администрацию.

В администрации города рассказали, что женщина уволилась по собственному желанию.

В декабре 2019 года родителям двух мальчиков стало известно, что их сыновья ходили по учреждению в платьях. Позже у них оказалась запись с камеры слежения, которая подтвердила данный факт.

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— Под Архангельском воспитатели в детсаду переодевали мальчиков в платья

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