Уволилась заведующая детсадом, где воспитатели переодевали мальчиков в платья
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В Котласе Архангельской области уволилась заведующая детским садом, где мальчиков в качестве наказания переодевали в платья. Об этом сообщает 29.RU со ссылкой на городскую администрацию.
В администрации города рассказали, что женщина уволилась по собственному желанию.
В декабре 2019 года родителям двух мальчиков стало известно, что их сыновья ходили по учреждению в платьях. Позже у них оказалась запись с камеры слежения, которая подтвердила данный факт.
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