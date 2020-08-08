Синоптики предупредили о похолодании в центральных регионах РФ
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) со среды, 12 августа, понизится до +15°C, передает ТАСС.
По его словам, температурный фон составит +15°C...+20°C. Это на 2,5°C...3°C ниже климатической нормы, уточнил специалист.
«Заметное похолодание со среды в Центральном федеральном округе», — сказал Вильфанд.
По его словам, в Москве похолодание будет особенно ощутимым.
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